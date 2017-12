Pilotos da F-3 são destaque em premiação Os bons pilotos da Fórmula 3 serão o destaque da sétima edição do concurso Capacete de Ouro, da revista ?Racing?, que no fim da temporada elege os melhores pilotos brasileiros nas categorias mais importantes. Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 25, em uma festa no Tom Brasil apresentada por Tavinho Ceschi. Este ano, o Brasil teve dois títulos na F-3. Um deles foi o do paulista João Paulo de Oliveira, que conquistou o Campeonato Alemão vencendo 13 das 16 corridas. O outro é do paulista Danilo Dirani, campeão da F-3 sul-americana, na qual também ganhou 13 provas. Além deles, Nelson Ângelo Piquet foi o terceiro colocado em sua primeira temporada na F-3 inglesa. Fábio Carbone terminou em quinto no Europeu. Ricardo Maurício venceu o Campeonato Espanhol. Dos três pilotos que chegaram a 100 pontos no concurso da ?Racing?, dois são da F-3: Dirani e João Paulo. O terceiro é o jovem kartista de Tocantins, Otávio Freitas, na categoria ?Revelação?. De acordo com a pontuação obtida pelo número de vitórias, Piquet Jr. e João Paulo de Oliveira estarão disputando o Capacete na categoria ?Internacional?, ao lado do mineiro Rafael Mattos, campeão da Skip Barber, nos Estados Unidos. Já Danilo Dirani está na categoria ?Fórmula?, com Lucas di Grassi, vice da F-3 sul-americana, e Paulo Salustiano, da F-3 sul-americana e Fórmula Renault. Segundo o regulamento do concurso, os três melhores de cada categoria ? respeitando os resultados nas pistas até o último dia 9 ? estão sendo submetidos a um júri especial de 65 jornalistas. Na categoria ?Top?, Bruno Junqueira, vice-campeão da Cart, disputa com Hélio Castro Neves e Tony Kanaan, pilotos que brigaram pelo título da IRL em 2003. Gil de Ferran, vencedor das 500 Milhas e vice-campeão na IRL, não entrou na disputa porque não compareceu nas duas últimas edições do prêmio. ?O item 12 do regulamento trata de casos omissos?, como explica a organizadora Isabel Reis, da ?Racing?. Outra disputa equilibrada será na categoria ?Nacional?, na qual os três indicados disputam o título da Stock: David Muffato, Guto Negrão e Ingo Hoffmann. Haverá ainda prêmios para as categorias ?Turismo?, ?Truck?, ?Picape?, ?Rali?, ?Off Road?, ?Kart? e ?Cadete?. Haverá ainda três prêmios especiais este ano: para Rubinho Barrichello, reconhecido como o melhor piloto brasileiro nos últimos dez anos; Nelson Piquet ? em homenagem aos 20 anos do bicampeonato mundial de F-1 ? e o piloto de turismo Paulo Gomes.