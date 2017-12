Pimentel deve reforçar a Portuguesa O lateral-direito Pimentel, ex-Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Botafogo, deve ser o novo reforço da Portuguesa para as competições do segundo semestre. A diretoria do clube está tentando a liberação do passe do jogador, que tem contrato com o Flamengo. Os dirigentes negociam ainda com o Santos o troca-troca envolvendo os jogadores Marquinhos e Claudiomiro. Outra novidade da equipe do Canindé é a contratação do ortopedista Nélson Franco, que vai reestruturar o setor médico do clube.