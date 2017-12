Pimentel e Criciúma reforçam a Lusa A Portuguesa apresentou nesta terça-feira o primeiro reforço pedido pelo técnico Candinho. É o zagueiro Sílvio Criciúma, contratado por empréstimo do Goiás, até julho de 2002. Aos 29 anos, o jogador chega para ocupar a vaga do capitão Emerson, que deve ter seu passe negociado para saldar dívidas do clube. Nesta quarta-feira é a vez de o lateral-direito Pimentel ser apresentado no Canindé. O meia Marquinhos foi para a Ponte Preta, com o passe emprestado.