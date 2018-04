Pimpão iguala marca de Jairzinho e quer fazer mais pelo Botafogo na Libertadores

O atacante Rodrigo Pimpão só teve o que festejar na vitória do Botafogo sobre o Nacional, do Uruguai, por 2 a 0, na quinta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio, que classificou o time às quartas de final da Copa Libertadores. Com o gol marcado logo no início da partida, o segundo da equipe, o jogador chegou a cinco na competição continental e igualou a marca obtida por Jairzinho, ídolo do clube e por coincidência pai do treinador atual, Jair Ventura.

"Igualar a marca de grandes ídolos e craques do futebol brasileiro é motivo de orgulho. O Jairzinho, tudo que fez pelo esporte, pelo Botafogo... Gratidão, esse é o sentimento. Espero seguir escrevendo minha história, chegar o mais longe possível com essa camisa e fazer mais gols, quem sabe", disse Rodrigo Pimpão.

O jogador está virando uma espécie de amuleto para o Botafogo nesta Libertadores, pois seus gols acontecerem em momentos decisivos. Rodrigo Pimpão analisou seu desempenho nesta temporada e lembrou a importância de sua obediência em campo.

"Isso se resume em dedicação. Sempre para o time. Fiquei alguns jogos sem fazer gol no Brasileiro. Sou atacante e cobrado para balançar as redes, mas as pessoas esquecem da participação tática, de ajudar na recomposição. O Jair (Ventura) me pede isso, procuro ajudar e, claro, quando tiver a chance na frente concluir. Hoje (quinta-feira) fui feliz, espero continuar", frisou.

Na sequência da Libertadores, o Botafogo terá pela frente o Grêmio nas quartas de final. Pela campanha na fase de grupos, o clube gaúcho terá o direito de decidir o confronto em Porto Alegre. Jair Ventura não vê problema em colocarem o rival como favorito.

"Não temos que ficar chateados quando não nos colocam como favoritos. Não temos orçamento para isso. Mas conseguimos equiparar os orçamentos com trabalho. Estamos junto com o Grêmio dentro das mais importantes competições. Isso é prazeroso. Queremos sempre fazer o nosso melhor par anos, para nossa torcida e para nossa família", afirmou o treinador do Botafogo.