Pimpão projeta Botafogo com Camilo e Montillo e diz: 'Fica fácil jogar'

Rodrigo Pimpão gostou do primeiro teste botafoguense em 2017. A atuação na goleada do último domingo por 4 a 0 sobre o Rio Branco-ES, em Cariacica, deixou o atacante bastante satisfeito. E ele projeta um Botafogo ainda mais forte quando Montillo e Camilo comandarem juntos o meio de campo da equipe.

"São jogadores inteligente, experientes. Facilita bastante. São grandes jogadores. Fica fácil jogar. Temos que buscá-los em campo", declarou nesta segunda-feira. No amistoso de domingo, Montillo começou como titular e Camilo entrou em seu lugar no intervalo. A tendência, no entanto, é que atuem lado a lado ao longo da temporada.

No domingo, Pimpão começou arrasador e marcou duas vezes nos primeiros dez minutos mesmo atuando como segundo atacante, ao lado de Roger. Versátil no ataque, o jogador explicou que ainda não conversou com o técnico Jair Ventura sobre o melhor posicionamento para ele, mas se colocou à disposição do treinador.

"Esse ano ainda não paramos pra conversar, mas ele sabe que pode contar comigo onde precisar. Tem muita coisa que pode acontecer, campeonato longo, vários jogos", comentou. "Ele pede pra que eu faça isso: ajudar na marcação e chegar junto ao atacante. Montillo é inteligente, temos três volantes que sabem jogar, pisam na área. Isso faz com que a equipe saiba jogar."