Pintado aposta no Atlético Sorocaba Depois de estrear perdendo para o Santos, por 1 a 0, o técnico Pintado reinicia os trabalhos no Atlético Sorocaba nesta segunda-feira, sem perder a confiança na recuperação do time, no momento na zona do rebaixamento. Bem ao seu estilo, o técnico resumiu o que pretende: "Tenho ovos para fazer um bom omelete". O Atlético é o penúltimo com apenas um ponto.