Pintado confirma time para pegar o Atlético-MG; Ceni vê título juvenil

O São Paulo teve uma manhã agitada neste sábado. Enquanto o técnico interino Pintado comandava um trabalho tático no CT da Barra Funda, visando o duelo contra o Atlético Mineiro, o técnico Rogério Ceni acompanhava de perto o título paulista sub-17 conquistados pelos juvenis tricolores em Cotia.

Enquanto Ceni não assume, Pintado vai dando sua cara ao time. Neste sábado, ele repetiu a formação que treinou na sexta-feira e confirmou que o São Paulo enfrenta o Atlético no Independência, domingo, escalado com: Renan Ribeiro, Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Wellington, Thiago Mendes e Cueva; David Neres, Chavez e Luiz Araújo.

Auxiliar técnico fixo do clube desde abril deste ano, Pintado assumiu o time interinamente na quinta-feira e teve três treinos para fazer seus ajustes. O time, porém, será basicamente o mesmo que vinha jogando com Ricardo Gomes, com exceção à entrada de Wellington no lugar de João Schmidt, suspenso. Hudson foi preterido.

CENI VÊ SUB-17 CAMPEÃO

Também neste sábado, Rogério Ceni foi até o CT Laudo Natel, em Cotia, para ver o São Paulo faturar o Paulista Sub-17 após empate em 2 a 2 com o Red Bull Brasil. O título veio graças à vantagem conquistada na ida, quando o time tricolor venceu por 3 a 1. Luan e Gabriel fizeram os gols do jogo, mas a grande esperança desse elenco é o atacante Marquinhos Cipriano, autor de 21 gols no torneio.

Esse foi o 20.º título estadual do São Paulo na categoria, o segundo consecutivo. Antes, no meio do ano, a equipe também já havia sido campeã da Taça BH, o torneio mais importante da categoria no País. O sub-20, por sua vez, ganhou a Libertadores, joga a primeira partida da final do Estadual contra o Capivariano no domingo, e, na quinta-feira, joga a volta da final da Copa do Brasil Sub-20. Na ida, fez 3 a 1 no Bahia no Morumbi, quinta-feira passada, com Rogério Ceni presente.