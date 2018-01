Pintado define o São Paulo para o último jogo no Brasileirão

O técnico interino Pintado fez um trabalho tático nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e definiu o São Paulo para enfrentar o Santa Cruz, domingo, no Pacaembu, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. David Neres ganhou disputa com Luiz Araújo e será titular no ataque ao lado de Chavez e Gilberto.

Na atividade, os titulares venceram por 3 a 1, com dois gols de Gilberto e outro de David Neres. Daniel fez pelos reservas. O São Paulo vai entrar em campo com: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Buffarini; João Schmidt, Thiago Mendes e Cueva; David Neres, Chavez e Gilberto. Depois do coletivo, Pintado comandou um treino de finalizações para realizar os últimos ajustes para enfrentar o Santa Cruz.

Com 49 pontos, o São Paulo não tem qualquer objetivo para alcançar na última rodada. Com o título da Chapecoense na Copa Sul-Americana oficializado pela Conmebol, o clube garantiu participação da competição continental, já que o time catarinense, que está na frente da equipe paulista na tabela, vai jogar a Libertadores.

HOMENAGEM

Antes do treino, o clube realizou uma missa no CT para o lateral-direito Caramelo, uma das vítimas do acidente no voo da Chapecoense que matou 71 pessoas, entre elas 19 jogadores da equipe catarinense. Os familiares do jogador, que era atleta do São Paulo, estavam presentes.