Pintado deixa o Santo André após nova derrota

Após o encontro, Pintado agradeceu a oportunidade de trabalhar no Santo André. "Tudo foi bem claro desde que eu cheguei no Santo André. Aceitei o desafio de trabalhar com o grupo que a diretoria me ofereceu. Após a partida deste sábado nos reunimos e acreditamos que seria o momento de uma mudança. Agradeço ao Santo André pela oportunidade, mas agora é bola para frente", afirmou o treinador.

A diretoria do Santo André espera definir o nome do novo técnico ainda na próxima semana. No jogo contra o Naviraiense (MS) na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, quem ficará no banco de reservas será o ex-jogador Sandro Gaúcho. Na partida de ida, o time paulista venceu por 2 a 1. No Campeonato Paulista, o Santo André se encontra na 18ª colocação, com apenas seis pontos, na zona de rebaixamento.