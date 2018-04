Pintado muda quatro no time da Ponte Preta

Precisando da vitória, Pintado também decidiu abandonar o esquema com apenas um atacante. Assim, Evando volta ao time no lugar do volante Guilherme e fará dupla com Lins.

"Nesse jogo em casa, vamos fortes em busca dos três pontos, o que pode significar o início de uma sequência de vitórias para entrar e não sair mais do G4. Na Série B, isso é muito importante e já está na hora da Ponte Preta fazer a sua arrancada", disse o treinador.

As outras duas mudanças se devem às voltas do zagueiro Jean e do volante Pirão. O primeiro faz sua reestreia pelo time de Campinas, após um período emprestado ao São Paulo. Já Pirão retorna de suspensão no lugar de Willian.