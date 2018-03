Pintado promete um São Caetano ousado contra o Corinthians

O São Caetano deve ter uma cara diferente na partida contra o Corinthians, nesta terça-feira, às 20h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto - o Anacleto Campanella passa por reformas -, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Após perder a primeira partida do confronto por 2 a 1, o técnico Pintado promete muita ousadia para derrotar o adversário e conseguir a inédita vaga nas semifinais. Veja também: Tabela da Copa do Brasil Segundo Pintado, o time do São Caetano tem condições de vencer nesta terça-feira se mantiver a concentração durante todo o jogo, fato que não aconteceu no primeiro duelo, quando o lateral-direito Wilton Goiano foi expulso ainda na etapa inicial. "Concentração e ousadia. Se dosarmos isso, nós temos condições de derrotar o Corinthians", assegurou o treinador. Pintado também fez uma certa pressão na arbitragem - o árbitro será o paulista José Henrique de Carvalho. "Espero que a arbitragem, desta vez, não leve em conta a força do nome Corinthians. Queremos apenas igualdade", disse o treinador, ainda insatisfeito com a expulsão de Wilton Goiano no jogo disputado no Morumbi. A estréia do São Caetano na Série B do Brasileiro - vitória sobre a Ponte Preta, por 3 a 0, no último sábado - deixou Pintado confiante. "Fomos eficientes", resumiu o técnico, alertando para o fato de que "esta vitória deu moral para o grupo". Sem poder contar com Wilton Goiano, que, além de ter sido expulso no jogo anterior, foi negociado com a Portuguesa, o São Caetano ainda terá os desfalques do volante Glaydson e do atacante Luan, ambos suspensos. Por outro lado, voltam o goleiro Júlio César e os volantes Tobi e Hernani, que cumpriram suspensão. O fato de jogar fora do Estádio Anacleto Campanella, e, muito provavelmente, num Santa Cruz lotado de corintianos, parece não preocupar Pintado. "Já estamos acostumados a jogar sem torcida", admitiu o treinador do São Caetano.