Pior da história, Aston Villa cancela prêmios de melhores da temporada

O Aston Villa está perto de confirmar 2015/16 como a pior temporada de sua história. Em função da fase horrível, a diretoria do clube decidiu cancelar o tradicional evento para premiação dos melhores jogadores da temporada. Nem a votação dos fãs pela internet acontecerá.

Em nota, o time afirmou que o evento não acontecerá "devido às atuais circunstâncias e temos certeza de que os torcedores entenderão".

Atual lanterna do Campeonato Inglês com 16 pontos, o time de Birmingham tem chances mínimas de evitar o rebaixamento, o primeiro desde 1987. A média de 0,53 pontos por rodada até aqui classifica a atual campanha como a mais baixa dos 141 anos do clube. Em 33 partidas na Premier League foram três vitórias, sete empates e 23 derrotas. Ataque e defesa são os piores da elite inglesa, com 64 tentos cedidos e somente 23 marcados.

O dono do clube, Randy Lerner, é muito criticado pela torcida. Na derrota contra o Chelsea, que marcou a estreia de Alexandre Pato, os fãs ergueram papeis com a inscrição: "História orgulhosa, mas e o futuro?". Os fãs ganharam mais um motivo para críticas após o cartola decidir fazer modificações no escudo do time.

O Villa atualmente está em busca do terceiro técnico na temporada. Após a saída do inglês Tim Sherwood, em outubro, o francês Remi Garde entrou em acordo e deixou o comando no mês passado.

GOL MAIS BONITO DO MÊS

O Aston Villa passou por situação semelhante na temporada passada. Em seu site oficial, o clube promovia a eleição do "Gol Mais Bonito do Mês". No entanto, em outubro de 2014, a votação foi cancelada por um motivo básico: o clube não marcou nenhum gol no período.

Ainda que tenha jogado somente três vezes naquele mês devido ao calendário de seleções da Fifa, o caso se mostrou curioso. Na ocasião, o clube perdeu por 2 a 0 para Queens Park Rangers e Manchester City e 3 a 0 para o Everton.