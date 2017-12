Pior é impossível, diz Rubinho "Pior do que está é impossível", definiu Rubens Barrichello a situação da Ferrari, neste domingo após o GP da Turquia, comedidamente poupando a Bridgestone. "Às vezes acertamos na escolha dos pneus às vezes não. Aqui erramos. Os mais moles eram muito duros, normal quando não se conhece uma pista", disse. Ano que vem, na BAR, correrá com Michelin. Rubinho foi 10.º. Michael Schumacher estava visivelmente incomodado, depois de abandonar a prova. Sábado já havia dito: "Vamos dar tudo para chegar em 10º", resignado com a pouca competitividade dos pneus Bridgestone. Neste domingo: "Nunca estivemos tão mais lentos que nossos adversários, desde sexta-feira." Sobre a batida com Mark Webber, da Williams, comentou: "Não entendi, ele estava uma volta atrás de mim, não precisava arriscar aquela ultrapassagem, tanto que não esperava sua presença ao meu lado." Os dois bateram.