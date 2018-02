Piora estado de saúde de George Best O estado de saúde do lendário George Best - um dos maiores jogadores da história do futebol britânico - piorou ?sensivelmente?, segundo informaram nesta quinta-feira os médicos do Hospital Cromwell, de Londres, onde o ex-jogador está internado desde o início de outubro. Best, de 59 anos, está internado há três semanas na UTI do hospital por conta de uma infecção no fígado. Depois de décadas de consumo excessivo de álcool, George Best foi submetido a um transplante de fígado em 2002, mas no ano passado voltou a beber. "Me disseram que estado de George piorou seriamente. Estamos orando para que, mais uma vez, ele possa sair desta, contrariando toda as expectativas", afirmou Alex, ex-mulher de Best, de quem o ex-jogador se divorciou em 2004 depois de um casamento de 9 anos. "Ele está sofrendo com uma infecção pulmonar, que se extendeu para os rins e que já afetou outros órgãos?, disse o agente do ex-jogador, Phil Hughes. ? Nas últimas horas, vem lutando pela vida?, acrescentou Hughes. George Best foi um dos maiores talentos da história do Manchester United e do futebol mundial. Foi campeão da Inglaterra em 1965 e 1967 e da Liga dos Campeões da Europa em 1968. Neste mesmo ano, foi eleito o melhor jogador da Europa. Teve, no entanto, uma carreira pontuada por polêmicas, dentro e fora do campo. Em uma de suas frases mais célebres, está o resumo do estilo de vida de George Best: ?Gastei muito dinheiro com bebida, mulheres e carros de corrida. O resto, simplesmente esbanjei?.