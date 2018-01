Piora estado de saúde de treinador O estado de saúde do ex-treinador do Once Caldas, da Colômbia, Luis Fernando Montoya, piora ?minuto a minuto?. A informação é do neurocirurgião Ignácio Gonzalez, da Clínica Las Américas, em Medellín, onde Montoya está internado desde o dia 22 de dezembro depois de levar dois tiros ao reagir a um assalto. Segundo Gonzalez, Montoya apresenta um quadro de septicemia severa que compromete vários órgãos, em especial os rins. No domingo, Montoya desenvolveu um pneumonia que os médicos começaram a tratar com antibióticos e drogas para estabilizar a pressão arterial, porém ao final de 72 horas a evolução ficou abaixo do esperado. De acordo com os médicos, as chances de recuperação são mínimas. "Teoricamente este quadro pode ser revertido, mas o que se vê é que o estado do paciente se deteriora a cada minuto", explicou o especialista. "Ele está recebendo os antibióticos, porém, infelizmente, o organismo não está respondendo como esperávamos", acrescentou. Luiz Fernando Montoya, de 47 anos - que em 2004 levou o Once Caldas ao título da Libertadores e ao vice-campeonato na Copa Intercontinental - foi atingido por dois tiros ao tentar socorrer sua mulher, Adriana Herrera, atacada por quatro pessoas ao deixar um caixa eletrônico na cidade de Medellin. Os tiros atingiram a medula de Montoya que, se sobreviver, ficará tetraplégico. O treinador está insconsciente já há dois dias.