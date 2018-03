Piora o estado de saúde de Didi Uma pneumonia agravou o quadro de saúde de Waldir Pereira, o Didi, de 72 anos, que sofre de uma doença no intestino. A nova doença afetou o sistema respiratório, o que está provocando falta de ar no bicampeão mundial em 1958 e 1962. Em compensação, diminuiu a intensidade das dores abdominais que o ex-craque vinha sentindo. Didi está internado no Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, zona norte, desde 25 de abril. Por causa da pneumonia, ex-jogador está tendo de respirar por meio de aparelhos em certos momentos. Como se tornaram mais amenas as dores na barriga, Didi parou de tomar remédios que o estavam mantendo sedado. Assim, o jogador tem passado boa parte do tempo acordado e consciente. Além disso, voltou a se alimentar normalmente, e hoje estava ligado ao soro. Seis médicos da cirurgia geral do Pedro Ernesto e dez enfermeiras estão acompanhando Didi, que está em um quarto separado. No final do mês passado, em uma cirurgia, foram retiradas a vesícula e parte do intestino do ex-jogador. Ao lado de Didi, no quarto, estão a sua mulher, Guiomar Batista, a sua filha e uma enfermeira particular.