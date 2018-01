Piora saúde de ex-técnico do Once O colombiano Luiz Fernando Montoya teve seu estado de saúde agravado. O ex-treinador do Once Caldas, campeão da Libertadores de 2004, está internado em hospital de Medellin desde 22 de dezembro, quando foi ferido a tiros em tentativa de assalto. Montoya ficou tetraplégico e no fim de semana teve complicação por pneumonia. A pressão caiu muito e ele foi reanimado nesta segunda-feira com injeções.