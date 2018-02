Piores da A-2 entram em campo na abertura da 12.ª rodada Os dois piores times do Campeonato Paulista da Série A-2, Osvaldo Cruz e Nacional, estarão em campo neste sábado, nos dois jogos programados para o dia. No domingo, acontecem mais oito partidas pela 12.ª rodada. Lanterna da competição, com seis pontos, o Osvaldo Cruz vem de empate com o Botafogo. E joga fora de casa neste sábado, contra o Atlético Sorocaba, que desbancou a até então invicta e líder Portuguesa na rodada passada. A vitória sobre a Lusa deixou o time na zona de classificação para a próxima fase: em 8.º lugar, com 17 pontos. Neste sábado, o jogo com o Osvaldo Cruz acontece às 19 horas, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Em outro jogo, o Nacional irá enfrenta o Palmeiras B, a partir das 20 horas, no Estádio Palestra Itália, em São Paulo. Depois de perder para o Taubaté na rodada passada, o Nacional caiu para o penúltimo lugar do campeonato, com apenas sete pontos. Já o Palmeiras B, que vem de vitória sobre o Oeste, está na 12.ª colocação, com 12 pontos. Confira todos os jogos da 12.ª rodada: Sábado Atlético Sorocaba x Osvaldo Cruz (19h) Palmeiras-B x Nacional (20h) Domingo Taubaté x Comercial (15h) Botafogo x União São João (16h) Taquaritinga x Portuguesa Santista (16h) XV de Jaú x Internacional (16h) Mirassol x Guarani (16h) Mogi Mirim x Rio Preto (16h) Oeste x Portuguesa (16h) São José x Bandeirante (16h)