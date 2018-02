Piores do Paulista duelam amanhã No confronto dos desesperados, os dois piores times do Campeonato Paulista fazem neste sábado um jogo decisivo na luta contra o rebaixamento para a Série A2. O duelo entre Internacional e Juventus acontece no estádio Limeirão, em Limeira, a partir das 16 horas. Na primeira fase do campeonato, os dois times chegaram a se enfrentar no Limeirão e o time da casa venceu por 3 a 2, de virada, na sua única vitória em seis jogos - depois, perdeu as três no rebolo. O Juventus sofreu seis derrotas na etapa de classificação e agora, tem apenas um ponto. A Internacional quer contar com o apoio da torcida e por isso, não cobrará ingressos. Para este jogo, o técnico Vica muda o ataque e escala Luciano Viana ao lado de Artur. Na defesa, Max está liberado pelos médicos, mas ainda não está definido se ele entra no time titular. O Juventus terá como novidade a estréia do técnico Roberto Brida, que substituiu Paulo Sérgio Tognasini. O novo treinador, falando em auto-estima e superação, poderá contar com os retornos de Anderson e Lucas.