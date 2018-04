Piqué nega que fotos com Neymar sejam recado à diretoria do Barcelona

O zagueiro Piqué negou que o grupo do Barcelona está insatisfeito com o clube. A possibilidade foi divulgada pela imprensa espanhola depois que alguns jogadores aparecem em fotos publicadas nas redes sociais ao lado do ex-companheiro Neymar por ocasião do aniversário do filho do agora atacante do Paris Saint-Germain.

"Não estamos com raiva da diretoria. As fotos com Neymar no dia em que o clube anunciou que iria entra na Justiça contra ele foram um acaso. São coisas que acontecem. Coincidências. Estávamos na festa e ninguém nos comunicou nada", afirmou o zagueiro. "Posso entender que os torcedores estejam feridos pela maneira como Neymar saiu, mas são fotos normais. Neymar é ex-companheiro, mas também um amigo", acrescentou.

Piqué afirmou ainda que não precisa mandar recado pelas redes sociais e que, se estivesse insatisfeito, já teria procurado os dirigentes do Barcelona para conversar. "Se quisermos enviar mensagens à diretoria do Barcelona, vamos fazer de forma particular. Não precisamos fazer uso das redes sociais. Tudo isso foi retirado do contexto. Não estamos bravos com o clube nem há falta de comunicação", declarou o zagueiro.

O jogador disse que acredita na diretoria para contratar peças de reposição depois da perda de Neymar. O clube tem até o dia 31 de agosto para se reforçar. A principal contratação do Barcelona depois da saída do atacante foi o também brasileiro Paulinho.