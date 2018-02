Piquet espera para avaliar novas regras O tricampeão mundia de F-1, Nelson Piquet, disse hoje que ainda espera o GP da Malásia, dia 20 de março, para consolidar sua avaliação sobre as novas regras. "Choveu muito na Austrália e a chuva determinou tudo. De qualquer forma, do ponto de vista teórico, acho que a F-1 vai melhorar". Segundo Piquet, as novas regras buscam resgatar a competição, colocando-a na frente da tecnologia. "Essa é uma briga eterna no automobilismo. Mas a competição nunca pode ficar subjugada pela tecnologia". Já Tamas Rohonyi, promotor do GP do Brasil de Fórmula 1, reconhece que o presidente da FIA, Max Mosley, acertou nas mudanças: "Ele foi muito criticado mas manteve a posição até o fim. Acho que teremos mesmo um campeonato bem mais equilibrado. Estou seguro de que poderemos ter dois ou três pilotos brigando pelo campeonato quando a F-1 chegar a Interlagos, em setembro", disse Tamas, lembrando ainda que se impressionou muito com Rubinho. "Ele foi brilhante e teve um excelente início de temporada".