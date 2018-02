Pirambu perde do Largatense no SE; confira resultados Depois de ser eliminado pelo Corinthians na primeira rodada da Copa do Brasil, o agora conhecido Pirambu voltou a campo nesta segunda-feira, pelo Campeonato Sergipano, mas não se deu bem: perdeu por 2 a 1 para o Lagartense, em casa. Confira os resultados dos outros jogos pelos estaduais Brasil afora: CAMPEONATO SERGIPANO 9.ª rodada - Turno único Pirambu 1 x 2 Lagartense Classificação 1.º - Itabaiana, 17 pontos; 2.º - Pirambu, 17; 3.º - Olímpico, 15; 4.º - Confiança, 15; 5.º - Sergipe, 14; 6.º - Lagartense, 11; 7.º - América, 11; 8.º - São Cristóvão, 11; 9.º - Amadense, 8; 10.º - Guarany, 4. CAMPEONATO POTIGUAR 7.ª rodada - 1.ª fase Corinthians 1 x 2 Potiguar-M Classificação 1.º - América, 21 pontos; 2.º - ABC, 14; 3.º - São Gonçalo, 12; 4.º - Macau, 11; 5.º - Potiguar-M, 11; 6.º - Santa Cruz, 9; 7.º - Guamaré, 8; 8.º - Alecrim, 7; 9.º - Coríntians, 7; 10.º - Potiguar-P, 7; 11.º - Baraúnas, 7; 12.º - ASSU, 7. CAMPEONATO ALAGOANO 7.ª rodada - 1.ª fase CSA 2 x 2 Penedense Classificação 1.º - Coruripe, 27 pontos; 2.º - Corinthians, 25; 3.º - ASA, 20; 4.º - CSA, 14; 5.º - CRB, 13; 6.º - Igaci, 12; 7.º - Murici, 11; 8.º - Penedense, 10; 9.º - Ipanema, 9; 10.º - CSE, 9.