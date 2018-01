Pirassununguense goleia Itararé na B3 O Pirassununguense levou sua torcida ao delírio ao golear o Itararé, por 6 a 2, com três gols de Jéferson e três gols de Anderson, nesta tarde em Pirassununga. A filial do Guarani agora tem 50 pontos dentro do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B-3 - sexta divisão, assumindo a vice-liderança. Mais de 1500 pessoas prestigiaram o time dirigido por José Carlos Queiroz, ex-preparador físico do Guarani na década de 80. Mais quem se destacou em campo foi mesmo o artilheiro Jéferson, agora com 19 gols, cotado para voltar ao Brinco de Ouro como solução para a escassez de gols do Guarani. Outro jogo abriu a 23ª rodada da série B-3, pela manhã. Em Caieiras, o Paulista ganhou de 2 a 0 do Serra Negra. Neste sábado acontece apenas um jogo, entre Osan e Guaçuano, em Indaiatuba, às 15h00. Outros nove jogos completam a rodada domingo.