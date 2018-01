Pires mantém vantagem do Arsenal Com dois gols do francês Pires, sendo um aos 45 minutos do segundo tempo, o Arsenal derrotou o Fulham por 2 a 1, neste sábado, em Londres - Malbranque marcou para o adversário. A vitória manteve a equipe dos brasileiros Edu e Gilberto Silva com folga na liderança do Campeonato Inglês, com 56 pontos. O vice-líder é o Manchester United, que ganhou do Southampton por 2 a 0, com gols de Nistelrooy e Giggs, e está com 50 pontos. O Newcastle, que estava em segundo lugar com 48 pontos, teve seu jogo com o Middlesbrough adiado por causa do mau tempo. Assim, mais cinco partidas foram disputadas neste sábado no Campeonato Inglês: Bolton 4 x 2 Birmingham, Chelsea 1 x 1 Tottenham, Everton 2 x 0 Leeds, Manchester City 1 x 2 West Bromwich e Sunderland 1 x 3 Charlton. No domingo, Aston Villa x Blackburn e West Ham x Liverpool completam a 26ª rodada.