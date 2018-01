Pistorius comparecerá a tribunal nesta terça-feira para pedir pagamento de fiança Após o Supremo Tribunal de Apelação (TSA, na sigla em inglês) da África do Sul aceitar recurso da promotoria na última quinta-feira e condenar Oscar Pistorius por homicídio doloso (com intenção de matar) de sua namorada Reeva Steenkamp, em episódio ocorrido em 2013, na África do Sul, o astro paralímpico do atletismo irá comparecer a um tribunal nesta terça para solicitar o direito de pagar fiança, depois de autoridades do país terem emitido uma ordem de prisão contra ele na sexta.