Pitarelli não joga mais pelo Santos O goleiro Pitarelli não joga mais no Santos. Depois de negociar durante mais de um mês o novo contrato, não houve acordo entre a diretoria e o atleta quanto as bases salariais e a dispensa ocorreu nesta quinta-feira à tarde. A boa noticia do dia foi o convite recebido pelo clube para a realização de amistosos em junho e julho. O primeiro é do Marília Atlético Clube e a partida será para a entrega das faixas de campeão Paulista da Série A-2. O Juventude vai comemorar 89 anos e quer marcar o aniversário com dois jogos contra os santistas, um em Caxias e outro em Santos. O último convite é para um jogo internacional, contra o Glasgow Rangers, campeão escocês. Se a diretoria aceitar, essa partida será disputada nos Estados Unidos, na cidade de Rotherford, em Nova Jersey. Os dirigentes informam que as negociações para a renovação do contrato de Léo evoluíram, faltando definir apenas a duração do novo compromisso. "Há uma diferença de seis meses no prazo que pretendemos e no que ele quer", disse o diretor de Futebol, Francisco Lopes. Mesmo assim, o jogador pode ser envolvido em alguma negociação. O contrato do lateral vence em 24 de agosto.