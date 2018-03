Pitbull desiste de ir para o Flamengo O atacante Cláudio Pitbull rejeitou nesta quarta-feira a proposta do Flamengo e vai continuar na reserva do Porto. A decisão do jogador surpreendeu a diretoria rubro-negra, que havia anunciado sua contratação no site oficial do clube. Em nota oficial, o vice-presidente do Flamengo, Artur Rocha, disse que encerrou as negociações por respeitar uma decisão pessoal do jogador, que prefere continuar na Europa. De acordo com o texto, Pitbull afirmou ao dirigente que teria muita honra em vestir a camisa rubro-negra mas tinha receio do que ele chama de "risco Brasil": havia apreensão da família que alega ser perigoso voltar ao País, "haja vista a última notícia de seqüestro da mãe do zagueiro Marinho, do Corinthians, na tarde de terça-feira." A fama do Flamengo, nos últimos anos, de atrasar salários também pesou na decisão do jogador. A diretoria rubro-negra vai continuar a busca por reforços. O técnico Celso Roth, inclusive, entregou uma lista com alguns nomes. O meia Pedrinho, do Palmeiras, seria um deles.