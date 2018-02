Pitbull treina na reserva no Santos O coletivo desta quinta-feira mostrou um Santos muito diferente para o clássico de sábado contra o São Paulo. A maior surpresa foi Cláudio Pitbull, que treinou no time reserva. Saulo e Giovanni, que serão julgados nesta sexta-feira pelo STJD, também devem ficar fora desse jogo, independente do resultado no tribunal. Somados aos dois zagueiros titulares - Luís Alberto e Ávalos, contundidos - as mudanças serão grandes, embora Nelsinho Baptista ainda não tenha confirmado a equipe. Mauro deverá ser o goleiro titular, depois de ter perdido a posição para Saulo. A dupla de zaga será formada por Halisson e Rogério e a de volantes por Fabinho, que cumpriu suspensão automática, e Heleno. Ricardinho e Luciano Henrique armarão as jogadas no meio-de-campo e o ataque deverá ter Basílio e Geíson, com Cláudio Pitbull ficando no banco. Luizão também estará fora por suspensão. Ele foi expulso no tumultado clássico contra o Corinthians e também será julgado pelo STJD. Na nova formação, Mauro volta ao gol santistas depois de ter perdido a posição para Saulo há cerca de dois meses. Ele ainda vai esperar o julgamento do colega para saber se vai mesmo ser escalado no clássico e, se isso ocorrer, disse que está pronto. "Nesses dois meses que estou sem jogar, trabalhei forte enquanto esperava uma oportunidade". Para ele, o importante é fazer uma boa partida para ajudar o Santos nesse momento conturbado que vice o clube. Mauro comentou que perdeu a posição numa época de transição no time, em que muitos jogadores estavam machucados, enquanto uns chegavam e outros saiam. "O time estava sofrendo muitos gols e sobrou para mim", disse ele, comentando que respeitou a decisão do treinador e também o colega Saulo que assumiu seu lugar.