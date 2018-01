Pitta não esclarece venda de jogador Depois de uma sessão secreta realizada nesta terça-feira, a CPI do Futebol encerrou o depoimento do empresário Reinaldo Pitta. Ele não soube esclarecer porque parte da transação de Gilberto para a Inter de Milão teria sido depositado em um paraíso fiscal. Segundo informações apuradas pela Agência Estado, a CBF informou à CPI que um percentual da venda de Gilberto, do Flamengo para a Inter, foi depositada em um banco com agência no Caribe. Gilberto foi vendido por US$ 2,72 milhões, mas Pitta disse na sessão secreta que a operação não chegou a ser "totalmente concretizada". O empresário prometeu remeter a documentação da venda de Gilberto "o quanto antes."