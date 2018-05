Pivô de eliminação do Real, Cheryshev é emprestado para o Valencia Escalado irregularmente para um jogo da Copa do Rei, o russo Denis Cheryshev fez a parte dele e marcou um gol, mas, involuntariamente, acabou causando a eliminação do Real Madrid no torneio, uma vez que foi escalado de forma irregular. Depois do episódio, perdeu espaço e nesta segunda-feira foi emprestado ao Valencia.