Pivô de punição à Portuguesa, meia Héverton acerta com o Paysandu

BELÉM - Pivô do rebaixamento da Portuguesa - atualmente revertido por liminar - o meia Héverton vai jogar no Pará em 2014. Isso porque, nesta segunda-feira, a diretoria do Paysandu anunciou oficialmente a contratação do jogador, que ficou sem contrato ao fim do Campeonato Brasileiro. A duração do acordo com o clube bicolor não foi divulgada.

Héverton começou a carreira no Guarani, jogou na Turquia e na Ponte Preta antes de chegar ao Corinthians, em 2007. Ele não conseguiu brilhar no Parque São Jorge e depois passou pelo Vitória. Chegou à Portuguesa ainda em 2008, permanecendo no Canindé até o fim do ano passado. Nesse período, ficou um tempo emprestado ao futebol coreano.

O jogador foi expulso por reclamação contra o Bahia, em Salvador, cumpriu um jogo de suspensão, e entrou no segundo tempo da partida contra o Grêmio, no Canindé, pela última rodada. Mas ele havia sido julgado na sexta-feira anterior e punido com dois jogos de gancho. A Lusa, que alega não ter sido informada, perdeu quatro pontos no STJD e acabou rebaixada. Na semana passada, a Justiça comum deu liminar obrigando a CBF a devolver a pontuação ao clube.