Pizarro deixa o Chelsea e volta ao Werder Bremen

Veja também:

Mercado: as transferências dos times

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Pizarro estava emprestado no Werder na temporada passada e ajudou a equipe a conquistar a Copa da Alemanha e chegar à final da Copa da Uefa, em sua segunda passagem pelo time do norte da Alemanha, onde também jogou entre 1999 e 2001.

Seu novo contrato, com duração até 2012, inclui uma opção de renovação por mais um ano.

"Estou muito feliz que a gente conseguiu chegar a um acordo", disse a jornalistas o diretor esportivo do Werder, Klaus Allofs.

"Foi uma negociação de meses e nas últimas semanas nós intensificamos nossos esforços para contratar Claudio."

O atacante formou uma formidável parceira com o meio-campista Diego na temporada passada, marcando 17 gols em 26 partidas do Campeonato Alemão, e agora vai jogar ao lado do alemão Mesut Ozil, que ocupou a vaga deixada após a saída do brasileiro para a Juventus.

"Estou feliz por estar de volta... eu queria desesperadamente voltar ao Werder", disse Pizarro.

Ele foi contratado pelo Chelsea como agente livre em 2007, após passagem pelo Bayern de Munique, mas marcou apenas dois gols em 31 partidas pelo clube inglês.