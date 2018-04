Pizarro deve ser alvo de protestos da própria torcida peruana

A maior esperança de gols da seleção peruana terá de enfrentar a bronca de parte dos torcedores que estarão domingo no estádio, em Lima, para ver o jogo contra o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa. Integrantes da torcida organizada do Universitário de Lima prometem "uma surpresa" para o atacante Cláudio Pizarro, que os chamou de "galinhas" numa entrevista recente. Pizarro, que joga no Chelsea, da Inglaterra, reclamou das vaias que costuma receber em Lima. E disse que "isso é coisa dos ‘galinhas’, os torcedores do Universitário" - ele foi jogador do Alianza Lima. Alheio à polêmica, o técnico da seleção peruana, Chemo Del Solar, disse que está muito satisfeito com Pizarro. E aposta que ele subirá de rendimento com a volta de Paolo Guerrero, que não jogou na temporada passada. "Guerrero é importante por sua qualidade e pelo entusiasmo que transmite ao time", elogiou o treinador.