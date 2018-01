Pizarro marca 2 na vitória do Bayern O atacante peruano Claudio Pizarro foi o principal destaque da vitória do Bayern de Munique sobre o Colonia, em partida realizada neste sábado e válida pela 11ª rodada do Campeonato Alemão. O peruano marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 e garantiu o seu time na liderança do campeonato. O Bayer Leverkusen também foi bem e goleou o 1860 Munich por 4 a 1. Já o Borussia Dortmund derrotou o Energie Cottbus por 2 a 0. A rodada, aberta neste sábado, teve ainda os seguintes resultados. 1860 Múnich 1 x 4 Bayer Leverkusen; Stuttgart 2 x 0 St. Pauli, Werder Bremen 1 x 0 Wolfsburgo, Kaiserslautern 0 x 0 Schalke, Borussia Moenchengladbach 2 x 2 Friburgo. A rodada será completada com mais dois jogos neste domingo: Núremberg x Hertha e Hamburgo x Hansa Rostock.