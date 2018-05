Pizzi anuncia lista de 28 jogadores da Arábia Saudita para a Copa

O técnico Juan Antonio Pizzi anunciou nesta quinta-feira uma lista de 28 jogadores da seleção da Arábia Saudita para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. O treinador terá até o dia 4 de junho para cortar cinco atletas da relação que jogará em solo russo, no próximo mês.

+ Confira a tabela da Copa da Rússia

Pizzi vai utilizar os próximos amistosos do time saudita para definir os 23 que jogarão no Mundial. Após vitórias sobre Argélia e Grécia nos últimos dias, a Arábia Saudita vai encarar Itália, Peru e Alemanha nas próximas semanas em sua preparação para a Copa.

Os duelos contra os italianos e os peruanos serão nos dias 28 de maio e 3 de junho, respectivamente, ambos na cidade suíça de St. Gallen. Contra os alemães, atuais campeões mundiais, a partida está marcada para 8 de junho, em Leverkusen.

A seleção da Arábia Saudita vai integrar o Grupo A da Copa, ao lado da anfitriã Rússia, do Uruguai e do Egito. A estreia dos sauditas será justamente a partida de abertura do Mundial, contra os russos, no dia 14 de junho.

Confira a lista dos 28 convocados da Arábia Saudita:

Goleiros: Assaf Al-Qarny, Mohammed Al-Owais, Yasser Al-Musailem, Abdullah Al-Mayuf;

Defensores: Mansoor Al-Harbi, Yasser Al-Shahrani, Mohammed Al-Breik, Saeed Al-Mowalad, Motaz Hawsawi, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi, Mohammed Jahfali, Ali Al-Bulaihi;

Meio-campistas: Abdullah Al-Khaibari, Abdulmalek Al-Khaibri, Abdullah Otayf, Taiseer Al-Jassim, Houssain Al-Mogahwi, Salman Al-Faraj, Nawaf Al-Abed, Mohamed Kanno, Hattan Bahebri, Mohammed Al-Kwikbi, Salem Al-Dawsari, Yehya Al-Shehri;

Atacantes: Fahad Al-Muwallad, Mohammad Al-Sahlawi, Muhannad Assiri.