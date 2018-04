Pizzi convoca Chile para Eliminatórias com 3 jogadores que atuam no Brasil

O técnico Juan Antonio Pizzi anunciou nesta quinta-feira a primeira parte da convocação da seleção chilena para as próximas duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Neste primeiro momento, foram chamados 19 jogadores que atuam fora do país, sendo que três deles estão no futebol brasileiro.

Presenças constantes nas convocações de Pizzi, o lateral-esquerdo Eugenio Mena, do Sport, e o volante Felipe Gutiérrez, do Internacional, foram novamente chamados. A novidade ficou por conta do meia Leo Valencia, recém-chegado ao Botafogo e que sequer conquistou seu espaço no time carioca.

Pizzi também incluiu o atacante Alexis Sánchez na lista, apesar do estado físico do jogador, que ainda não atuou pelo Arsenal nesta temporada por causa de uma suposta lesão. A imprensa inglesa especula, no entanto, que a ausência de Sánchez no início de temporada do clube seja fruto de uma possível transferência.

"Segundo a informação que temos, o Sánchez vai estar à disposição. Ele chegará sem nenhum problema para as partidas das Eliminatórias", garantiu o treinador, que também chamou Arturo Vidal, do Bayern de Munique, o outro grande destaque do futebol chileno na atualidade.

A seleção chilena ocupa a quarta colocação das Eliminatórias e hoje estaria classificada para a Copa do Mundo da Rússia. No próximo dia 31, a equipe vai receber o Paraguai em Santiago. Já em 5 de setembro, viaja para visitar a Bolívia. Nos próximos dias, Pizzi deve completar a lista de convocados com atletas que atuam no país.

Confira a convocação da seleção chilena para as Eliminatórias:

Goleiro: Claudio Bravo (Manchester City).

Defensores: Mauricio Isla (Fenerbahçe), Enzo Roco (Cruz Azul-MEX), Eugenio Mena (Sport Recife), Paulo Díaz (San Lorenzo), Gary Medel (Besiktas), Osvaldo González (Toluca-MEX).

Meio-campistas: Francisco Silva (Cruz Azul-MEX), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen), Felipe Gutiérrez (Internacional), Arturo Vidal (Bayern de Munique), Pedro Pablo Hernández (Celta de Vigo), Marcelo Díaz (Celta de Vigo), Leo Valencia (Botafogo).

Atacantes: Alexis Sánchez (Arsenal), Eduardo Vargas (Tigres-MEX), Nicolás Castillo (Pumas-MEX), Edson Puch (Pachuca-MEX), Fabián Orellana (Valencia).