Placa para Abuda no Parque São Jorge O atacante Abuda, campeão mundial sub-17 na Finlândia, será recebido com festa amanhã, no Parque São Jorge. A diretoria do Corinthians encomendou uma placa comemorativa, que será entregue pelo presidente Alberto Dualib. Tody também será homenageado, mesmo tendo ficado na reserva. Abuda também foi considerado um dos principais jogadores do Mundial pela Fifa, conforme a entidade divulgou em seu site oficial. O atacante marcou quatro gols pela Seleção Brasileira - dois deles na semifinal contra a Colômbia. E acabou sendo o artilheiro do time, junto com Evandro Roncatto. Abuda, no entanto, não deve permanecer por mais de 24 horas no Parque São Jorge. Ele deve ser incluído na delegação que seguirá amanhã para a Rússia, onde o Corinthians fará um amistoso contra o Saturn Ramenskoye, vice-líder do campeonato nacional. Pelo jogo, o Corinthians vai receber US$ 150 mil, livre de todas as despesas: viagem, hospedagem e alimentação. Todos os jogadores que não estão machucados farão parte da delegação. Apesar da viagem longa e da diferença de clima, o técnico Geninho acha que a aventura pode ser proveitosa. "Faremos uma espécie de pré-temporada por lá."