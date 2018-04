'Placar não foi justo nem aqui nem lá', diz Abel no Flu

Ao analisar a atuação da equipe tricolor nos dois confrontos das quartas de final, o comandante enfatizou, ainda no campo: "Tenho muito orgulho desse grupo. Eles (do Olimpia) se classificaram, mas não é merecido. Faltou o segundo gol para coroar o que foi feito aqui. A dor é irreparável, pois não foi merecido. O placar não foi justo nem aqui nem lá. Nem o empate por 0 a 0 e nem a derrota por 2 a 1. É uma análise fria, não estou analisando com o coração".

Em seguida, na entrevista coletiva que concedeu após o confronto, Abel repetiu o discurso de lamentação, mas garantiu ter satisfeito com a postura exibida pelos seus jogadores. "Como tricolor, hoje fica a dor da perda. Mas também crescemos nesses momentos. Há marcas positivas. Eles foram dignos, acho que orgulharam os tricolores, porque me orgulharam. Em dois jogos, fomos bem superiores. Mesmo com essa dor, nos abraçamos e vamos continuar assim. Esses jogadores têm comprometimento com o clube. Página virada. Agora é pensar no domingo, contra o Criciúma", completou o treinador, se referindo ao confronto da terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

SEDE É PICHADA - A eliminação, embora apontada como injusta por Abel, não foi bem digerida por muitos torcedores do Fluminense. Depois do confronto desta quarta, a sede do clube chegou a ser pichada durante a madrugada de quinta. As frases "Fora Abel" e "Time Sem Vergonha" foram escritas nos muros do local.

Para abafar qualquer princípio de crise maior por causa da eliminação na Libertadores do atual campeão brasileiro, o clube agiu rápido e pintou os muros pichados, apagando as mensagens de protesto dos torcedores.