Plano de Luxemburgo é ficar no Santos O técnico Vanderlei Luxemburgo está mais perto de fazer um novo contrato, de seis meses, com o Santos do que retornar ao Parque São Jorge, atraído pelo alto salário em dólares e com a seleção prometidos pelo iraniano Kia Joorabchian, que cuida da celebração da parceria entre Corinthians e a MSI. Um indício disso é que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse, na semana passada, que já está cuidando da renovação do contrato de Luxemburgo e de todos os integrantes da comissão técnica. Porém, o principal motivo para que o técnico prefira continuar na Vila Belmiro, mesmo se for para ganhar menos, é a possibilidade de poder ser transferir para algum clube europeu no primeiro semestre do ano que vem. De acordo com o assessor Luís Lombardi, o maior sonho de Luxemburgo continua sendo trabalhar na Europa. "Para renovar com o Santos, ele pode pedir a inclusão de uma cláusula que permita a sua saída a qualquer momento, sem pagamento de multa, caso surja uma proposta de fora." Pelo raciocínio de Luxemburgo, caso ele aceite uma eventual proposta da MSI-Corinthians, com certeza ficaria impossibilitado de ir para o exterior até o final de 2005. "No caso do Santos, a inclusão dessa cláusula não seria problema", acredita o assessor. Mesmo não desmentindo que teve encontros com Kia para discutir o seu provável retorno ao Corinthians e afirmar que seu compromisso com o Santos só vai até o dia 31 de dezembro, numa entrevista recente, Luxemburgo se recusou a apontar os melhores jogadores e as revelações do Campeonato Brasileiro, alegando que "esses jogadores poderão ser os seus reforços no Santos para a próxima temporada." Como o Santos deve perder Robinho, Elano e mais alguns titulares para 2005, Luxemburgo vai poder fazer uma das coisas que mais gosta: indicar bons reforços e cuidar das contratações. Ser o manager que não deixaram que ele fosse no Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro. Luxemburgo não se queixa de ter assumido o Santos em 20º lugar no Campeonato Brasileiro, quase eliminado da Copa Libertadores da América e em plena temporada de liquidação, com Diego indo para o Porto (Portugal), Renato para o Sevilha (Espanha), Alex para o PSV (Holanda) e Paulo Almeida para o Benfica (Portugal). Mas, com certeza gostaria de ter chegado antes à Vila Belmiro, com tempo para escolher os reforços certos e para montar um time mais equilibrado. Recebeu Ricardinho e Deivid e indicou outros reforços discutíveis, que deverão ser substituídos para 2005, se o Santos for campeão ou não. O que também motiva Luxemburgo a permanecer na Vila Belmiro é que o presidente Marcelo Teixeira promete melhorar as condições do departamento médico e de musculação, além de transformar o Centro de Treinamentos Rei Pelé num dos mais modernos do Brasil, inclusive com a construção de um alojamento semelhante ao do São Paulo na Barra Funda. Tudo de acordo com as exigências do técnico. O projeto vai ser apresentado à imprensa em dezembro.