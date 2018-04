Plano de mudar data da Copa de 2022 pelo calor gera impasse no COI

Os planos de mudar a data da Copa do Mundo de 2022 está preocupando o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach. O dirigente reiterou, em entrevista à BBC, que um eventual choque entre o Mundial e os Jogos Olímpicos de Inverno, no mesmo ano, iria contra os interesses tanto do COI quanto da Fifa.

Uma possível coincidência nas datas passou a preocupar Bach por causa dos planos de mudança na Copa de 2022. Em razão do forte calor no Catar, dirigentes da Fifa já sugeriram a mudança de junho/julho para janeiro/fevereiro, justamente quando os Jogos de Inverno serão disputados.

"Um choque seria ruim para a audiência internacional, que teria dois grandes eventos esportivos mundiais sendo transmitidos ao mesmo tempo. Então a atenção do público ficaria dividida", alertou Bach. "Os atletas e os jogadores não receberiam a atenção que merecem. E também seria bem complicado para os patrocinadores e para as empresas que farão a transmissão."

O presidente do COI revelou que Joseph Blatter, mandatário da Fifa, já deu garantias de que o choque não acontecerá. "Temos esta compromisso. Isso não deve acontecer por uma questão de mútuo interesse", declarou Bach. "Ele deixou claro que um choque desse tipo não seria do interesse de ninguém. Não tenho razões para não acreditar no que ele disse."

Os Jogos de Inverno serão disputados em fevereiro de 2022. A sede ainda não está definida. Pequim e Almaty, no Casaquistão, brigam pela oportunidade de receber o evento. Enquanto isso, dirigentes da Fifa buscam uma alternativa no calendário para minimizar o calor do Catar, na Copa a ser disputado neste mesmo ano.