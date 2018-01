Plano do Bota: vencer os 3 primeiros jogos O técnico do Botafogo, Levir Culpi, conversou nesta quarta-feira com os jogadores sobre a necessidade de o time ganhar pelo menos as três primeiras partidas para assegurar a liderança de seu grupo na fase decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro. E os jogadores tentaram mostrar que entenderam o recado do treinador ao vencer o amistoso desta quarta, por 3 a 0, contra uma seleção local de Angra dos Reis, na região Sul Fluminense, onde a equipe se prepara para estrear no sábado contra o Náutico. O atacante Dill confirmou as palavras do treinador e demonstrou o espírito do grupo. "Agora todo jogo é uma decisão. Por isso, vai ser importante jogarmos bem dentro e fora de casa", afirmou o jogador.