Plassmann estréia no Juventude contra o Fla Confirmado como técnico do Juventude na tarde de segunda-feira, Raul Plassmann faz a estréia oficial na função nesta quarta-feira, contra o Flamengo, no Maracanã. Ele comandou a equipe duas vezes, como interino, vencendo o Grêmio por 4 a 1, no Estádio Olímpico, e empatando com o Inter em 1 a 1, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Raul afirma que a oficialização no cargo não muda muita coisa e até brinca: "É melhor ser demitido como técnico do que como interino". Mas acredita que os jogadores devem se sentir mais seguros com a definição da situação, que se arrastava há três semanas, desde a demissão de Marinho Peres. Para esta partida, o novo técnico não poderá contar com o zagueiro Maurício Fernandes, expulso contra o Inter. No seu lugar, entra Renato. O volante Marcus Vinícius continua fora, por lesão, e Camazzola segue na equipe. Uma novidade é a volta do atacante Geufer, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo, saindo Gustavo.