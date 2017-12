Platini: Brasil é o favorito na Copa O ex-jogador francês Michel Platini é outro astro do futebol que não tem dúvidas: o Brasil é o grande favorito na Copa de 2006, na Alemanha. Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, ele concordou com Pelé e disse acreditar que a seleção brasileira só perde o título mundial para ela mesma, pois não há adversários no seu nível atualmente. ?É maravilhoso ver um Brasil assim, não porque tenha cinco ou seis atacantes fenomenais, mas porque seu lateral-direito também sabe jogar futebol. Para um espetáculo deste porte eu pago feliz o preço do ingresso", afirmou Platini, que brilhou na seleção francesa e na Juventus - atualmente, ele é membro dos comitês executivos da Uefa e da Fifa. Nessa mesma entrevista, Platini apontou seus favoritos ao prêmio da Bola de Ouro, que escolhe o melhor jogador do futebol europeu no ano. "Para mim, a questão está entre Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) e Gerrard (Liverpool). É uma disputa entre o puro talento contra os resultados. Mas o atacante Adriano, da Inter de Milão, também pode ganhar?, afirmou o ex-jogador francês.