Platini critica tomada de decisões do técnico Domenech Em entrevista publicada neste sábado pelo jornal alemão Allgemeine Zeitung, o ex-capitão da seleção francesa, Michel Platini, afirmou que o técnico da equipe, Raymond Domenech, costuma "ter razão no conteúdo, mas não na forma", e citou um caso com Zinedine Zidane como exemplo. "Eu conheço o treinador da França há 30 anos. Ele costuma ter razão com relação ao conteúdo de suas decisões, mas não na forma, em que comete muitos erros. Por exemplo, foi sem dúvida um erro tirar Zidane do time nos últimos minutos do jogo contra a Coréia do Sul", afirmou Platini, lembrando que, em virtude do acúmulo de cartões amarelos, aquela poderia ser a última partida do craque francês pela seleção. Mas Platini tratou de suavizar o tom das críticas. "No futebol não existem juízos definitivos, já que se trata de um esporte em que coisas inesperadas costumam acontecer. Por isso, respeito o trabalho de Domenech". Ao vencer a seleção de Togo por 2 a 0, nesta sexta-feira, a França se classificou para as oitavas-de-final em segundo lugar no grupo G, e agora vai enfrentar a Espanha, na próxima terça, em Hannover.