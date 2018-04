Platini diz que Inglaterra deveria ter técnico inglês

O presidente da Uefa, Michel Platini, acredita que um inglês deveria ser o novo técnico da seleção da Inglaterra e defendeu que os clubes da elite inglesa tenham mais jogadores do país. A discussão sobre a situação do futebol inglês tem se tornado constante desde a derrota para a Croácia na semana passada, que deixou a equipe fora da Eurocopa de 2008 e resultou na demissão do técnico Steve McClaren. A Associação de Futebol do país disse que a nacionalidade não será levada em conta na contratação do novo treinador. "A Inglaterra é um país tão forte que eles precisam ter um inglês", disse Platini, que é francês, de acordo com jornais britânicos desta terça-feira. "É a seleção nacional de vocês e um técnico inglês é melhor. Os técnicos ingleses precisam ter mais chances. Se eu estivesse procurando um técnico para a Inglaterra, eu tentaria encontrar um bom rapaz inglês, que todos confiam que pode montar um bom time. Vocês têm bons jogadores." Platini acrescentou que enquanto os maiores clubes da Inglaterra continuaram com muitos estrangeiros, a seleção estará em desvantagem. "Se você não tem muitos jogadores, o que pode fazer? Há 95 jogadores brasileiros inscritos na Liga dos Campeões, 94 jogadores franceses e 45 jogadores ingleses", disse ele. "Quando você tem duas vezes menos jogadores que outros países, é difícil. Gosto do futebol de vocês, gosto da torcida e do amor, mas não gosto do fato de ser muito aberto [para estrangeiros]."