Platini diz que Uefa ajudará clubes a reduzir despesas

Platini fez estas declarações em Funchal, na ilha da Madeira (Portugal), onde se encontra para a realização de uma reunião do Comitê da Uefa, que vai definir quais cidades ucranianas vão receber, junto com a Polônia, os jogos da Eurocopa de 2012.

O presidente da Uefa esclareceu, em declarações divulgadas pela imprensa portuguesa, a implantação do "fair play" financeiro, que impedirá os clubes que gastam mais do que geram de disputar as competições europeias.

"Foram os proprietários dos grandes clubes que me pediram que seguisse adiante com este projeto, pois são eles que não querem gastar além do lucro gerado", disse.

Platini garantiu que a medida, que foi aprovada em setembro passado e estará completamente em vigor nos próximos três anos, pretende obrigar os clubes a reduzir seu déficit mediante "medidas disciplinares rigorosas".

Além disso, Platini falou do aumento significativo dos prêmios monetários, tanto na Liga dos Campeões quanto na Liga Europa, e o atribuiu à presença na imprensa e a sua importância crescente do futebol.

"Este êxito não é da Uefa, mas do futebol, que continua sendo a maior competição do mundo. Organizamos o maior torneio de clubes e os patrocinadores continuam muito interessados em investir", explicou.

Na mesma reunião, que acontece até esta sexta-feira, serão tratados também assuntos como o sistema de detecção de fraudes com apostas e a agenda do 24.º Congresso Ordinário da Uefa, que acontecerá em Tel Aviv (Israel), em 25 de março de 2010.