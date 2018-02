Platini é candidato à presidência da Uefa O ex-capitão da seleção francesa, Michel Platini, anunciou nesta terça-feira que será candidato à presidência da União Européia de Futebol (Uefa) - a entidade que comando o futebol no continente, na eleição marcada para o ano que vem. ?Eu vou me apresentar como candidato. Já enviei uma carta à entidade para comunicar a entidade que serei candidato?, afirmou Platini, que é membro do comitê executivo da Uefa e da Fifa desde 2002. Além disso, o ex-jogador ocupa o cargo de vice-presidente da Federação Francesa de Futebol. O atual presidente da Uefa é o sueco Lennart Johansson.