Platini é contra inchaço da Copa Mais uma voz importante se levanta contra o aumento no número de participantes na Copa do Mundo de 32 para 36 seleções. Com a experiência de quem disputou três Mundiais pela França, foi o presidente do Comitê Organizador em 98 e hoje integra o Comitê Executivo da Fifa - além de presidir o Comitê Técnico da entidade -, Michel Platini afirmou neste domingo que é favorável à manutenção da competição com 32 equipes. O francês explicou que o grande problema de um Mundial com 36 seleções seria encontrar uma maneira de evitar que alguns times tivessem a vantagem de jogar sabendo o resultado que precisariam para se classificar por índice técnico - passariam para a segunda fase o campeão de cada chave e os sete melhores segundos colocados. "O correto seria que todas as partidas da última rodada fossem disputadas no mesmo horário, mas isso é impossível porque são 18 jogos", argumentou. A Alemanha, sede da próxima Copa, reservou 12 estádios para receber os jogos. Platini afirmou que 32 é o número ideal de participantes para o Mundial. "Posso dizer isso por experiência própria, porque em 98 a França foi o primeiro país a organizar uma Copa com 32 times. Classificam-se os dois primeiros de cada chave, o que é justo." O problema que a Fifa quer evitar agora - a possibilidade de haver "jogos de compadre" - existiu entre 82 (o Mundial da Espanha foi o primeiro com 24 seleções; antes, eram 16 participantes) e 94, quando se classificavam os dois primeiros de cada chave e os quatro melhores terceiros colocados. Em 82, Áustria e Alemanha fizeram um jogo vergonhoso. Os alemães ganharam por 1 a 0, resultado que classificou os dois e eliminou a Argélia - que havia ganho da Alemanha. A decisão sobre o aumento ou não do número de seleções será tomada dia 29 de junho. Para a mudança ser aprovada, a Confederação Sul-Americana de Futebol - autora da proposta - terá de apresentar uma fórmula viável para o calendário e o regulamento.