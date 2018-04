Platini pede crianças para acabar com violência na Itália

O presidente da Uefa, o francês Michel Platini, propôs nesta terça-feira que cada adulto vá ao estádio com uma criança na Itália, uma medida que poderia reduzir a violência gerada após a morte do torcedor da Lazio, no último domingo. Veja também: Kaká prevê saída de astros se violência continuar na Itália "Obrigaria todos os torcedores que fossem ao estádio a levar uma criança. Este seria o melhor antídoto, o ideal, porque as pessoas têm sempre de contar até dez antes de levantar a voz ou os punhos", disse Platini ao jornal italiano Il Giornale. Platini afirmou ainda que a morte do torcedor da Lazio, baleado por um policial em um posto de gasolina de Arezzo quando viajava para assistir à partida entre sua equipe e a Inter, em Milão, "não tem nada a ver com o futebol". "Por que os jogadores estavam com uma faixa em sinal de luto no braço? Se tivessem matado um fã de (Eros) Ramazzotti (cantor) o mundo da música também teria de parar? Não se deve confundir o que acontece no mundo do futebol com o que está à margem ou não tem relação alguma, como o caso de Arezzo", indicou. Platini considerou ainda que a "Itália está atravessando um momento difícil". "Acho que não é um problema só do futebol, mas social, e que a responsabilidade deve ser distribuída. Há uma pressão exagerada e exasperada", afirmou.