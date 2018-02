Platini pede ´tolerância zero´ para violência e racismo O presidente da Uefa, o francês Michel Platini, pediu aos dirigentes das 53 federações européias filiadas que adotem uma postura de "tolerância zero" contra a violência e o racismo no futebol. Platini adverte aos presidentes de federações que o futebol está sob uma séria ameaça pelos atos de violência que estão contaminando o esporte. Para o principal líder do futebol europeu a conduta de alguns jogadores, treinadores e diretores é "uma vergonha" para o futebol. "Nosso esporte enfrenta um grave perigo: a violência. A violência no campo, nas arquibancadas e fora dos estádios é um lastro", declarou Platini. "A violência, as injúrias e os insultos se transformaram no pão de cada dia no futebol. Isto deve acabar imediatamente. A família do futebol deve dar o exemplo. É impossível pretender que os torcedores tenham um comportamento irretocável se damos esta imagem negativa de nós mesmos", declarou o ex-jogador francês. Platini encerra sua carta exigindo que as "instâncias disciplinares" se limitem a desempenhar seu papel, já que, segundo ele, "não se pode perder mais tempo". O presidente da Uefa revelou que também enviou uma carta aos presidentes dos clubes que disputarão as oitavas-de-final da Liga dos Campeões, "para sensibilizá-los sobre a questão da violência". "Infelizmente, várias partidas foram manchadas por incidentes provocados por comportamentos inaceitáveis", concluiu.